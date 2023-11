ATTACCO, Jovic-Cabral un anno fa avevano fatto meglio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Errare è umano, perseverare è diabolico, scrive La Nazione in merito agli attaccanti viola. I numeri in campionato sono impietosi: per Nzola un solo gol (tra l’altro a gara ormai chiusa col Cagliari all’ultimo minuto) in 711 minuti, mentre per Beltran zero reti in 437 minuti. In tutto, tra Conference e Serie A, due gol a testa in 1.672 minuti giocati.

L'ambientamento non può essere più una scusa, aggiunge il quotidiano. Nelle ultime cinque gare disputate i viola hanno segnato appena 2 gol (nella sfida vinta 2-1 contro il Bologna). Se ci si concentra sui numeri della scorsa stagione, quando a guidare l’attacco era la coppia Cabral-Jovic, i gol dopo 13 giornate di campionato segnati dalle prime punte erano appena 4 (due del brasiliano e due del serbo). Ma sempre tre reti in più rispetto alla coppia Nzola-Beltran, in un bottino comunque piuttosto misero - sottolinea il giornale -.