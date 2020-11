ATTACCO, A Parma con il tridente. Callejon esterno

In vista della cruciale gara di Parma, è probabile che Beppe Iachini cambi qualcosa in attacco. Non è detto, secondo Repubblica, che il tecnico marchigiano metta da parte il suo 3-5-2, ma c'è l'idea di schierare Ribery da una parte e Callejon dall'altra nella sua posizione naturale di esterno. In mezzo, uno tra Vlahovic, Cutrone e Kouamè. Il serbo sembrerebbe il favorito, ma i restanti due affermano comunque la propria candidatura per un posto da titolare. Per questa decisione saranno importanti le ultime ore. Quello che è certo è che in casa viola il primo pensiero è uscire da questa situazione di disagio.