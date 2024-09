ARTHUR, Futuro in Brasile. Tre squadre sul regista ex viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con gli arrivi di Douglas Luiz, Khephren Thuram e Teun Koopmeiners lo spazio nel centrocampo della Juventus per Arthur è sempre minore. Il brasiliano, come riportato dal Corriere dello Sport, è in uscita e, dopo essere stato accostato anche alla Fiorentina in questa sessione di mercato, potrebbe far ritorno, ovviamente tra quattro mesi, in Brasile.

Il Gremio, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio e dalla quale lo acquistò il Barcellona, lo riprenderebbe volentieri, ma oltre alla formazione di Porto Alegre anche altri club sembrerebbero interessati. Flamengo, Palmeiras e Corinthians potrebbero sfidarsi per riportare in patria l'ex viola da gennaio. L'obiettivo è quello di pagare l'ingaggio pesante, circa 5 milioni, senza sborsare per il cartellino. Arthur, che in questi giorni ha rifiutato delle offerte dalla Turchia, starà a Torino fino a gennaio in attesa di una nuova destinazione.