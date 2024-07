AMRABAT, Lo United può riscattarlo entro il 21 luglio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue la vicenda di mercato legata a Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino ha più volte espresso la sua volontà di non tornare ad allenarsi con la Fiorentina, nel ritiro che comincia oggi al Viola Park, e di voler rimanere al Manchester United.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i 'Reds' hanno tempo entro il 21 luglio compreso per riscattare il giocatore. Amrabat non è stato nemmeno convocato per il ritiro dei viola e non lo sarà almeno fino al 21 luglio (se lo United decidesse di non riscattare il giocatore). Nel frattempo, la Fiorentina avrebbe già incassato 10 milioni per il prestito oneroso e potrebbe averne altri 15-20 in caso di riscatto.