ADLI, Ora più che mai è fondamentale per Palladino

© foto di www.imagephotoagency.it

Sicuramente De Gea, Kean e Dodo ma, come sottolinea l'edizione odierna de La Nazione, uno dei giocatori più importanti di questa Fiorentina è sicuramente Yacine Adli. Senza il centrocampista francese la formazione viola dura fatica ad accendere la luce della sua manovra in mezzo al campo. Dopo Como ha avuto un problemino fisico che si è portato dietro per alcuni giorni, anche se con l'Inter era stato schierato titolare, poi è rimasto ai box durante il match contro l'Empoli perché colpito da una sindrome influenzale. Contro il Cagliari invece dovrebbe tornare dal primo minuto. Oltre ad essere fondamentale in fase di costruzione, l'ex si sta dimostrando decisivo anche sotto porta con tre gol e tre assist fino ad ora all'attivo.

Il tecnico campano dovrà essere bravo a gestirne le energie perché con le sue caratteristiche la Fiorentina non ha altri giocatori. Cataldi, Richardson e Mandragora svolgono un altro tipo di lavoro.