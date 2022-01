ACF, Domani a Cagliari la squadra sarà al completo

Continuità e voglia di chiudere al meglio il mese di gennaio. La Fiorentina tornerà in campo domani, a Cagliari, per la sfida delle 12,30 prima della sosta per le nazionali e il conseguente ritorno al Franchi per gli inizi di febbraio. Il tecnico Vincenzo Italiano potrà contare praticamente su tutta la rosa al completo, eccezion fatta per il difensore Martinez Quarta che non è ancora a disposizione. In vista della sfida contro i sardi, che sono in lotta per non retrocedere, i viola dovrebbero schierarsi col classico 4-3-3 e alcuni dubbi di formazione. Ballottaggi a centrocampo e anche in attacco. Difesa che dovrebbe vedere la conferma di Odriozola a destra, con Milenkovic e Igor centrali e il capitano Biraghi a sinistra. Nel mezzo, se Torreira è quasi inamovibile, Castrovilli scalpita per riprendersi una maglia da titolare. Pensando alla formazione, poi, oltre a Vlahovic al centro dell’attacco e Gonzalez esterno offensivo, spera nella prima da titolare il nuovo acquisto Ikonè.