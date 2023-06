VIDEO RFV, Vivi con noi le emozioni della finale di Praga

Manca sempre meno alla finale di Conference League contro il West Ham, in programma mercoledì prossimo alle ore 21, ovviamente a Praga. Come accaduto per tutto il percorso, sin da Twente, passando per Riga, Basilea e tante altre, Radio Firenzeviola e Firenzeviola.it vi terranno costantemente aggiornati sul mondo Viola e su questo appuntamento che vale una stagione. Da lunedì focus e finestre continue su Praga, dove parte della squadra di FirenzeViola.it vi porterà passo dopo passo alla finale di Conference. Da Firenze, collegamenti, speciali e tanti contributi nei pressi delle che si sono già attrezzate per la trasmissione della partita, come lo stesso Artemio Franchi. Un'esperienza a trecentosessanta gradi per uno degli appuntementi più importanti degli ultimi anni.