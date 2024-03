URSINO A RFV, Juric? Perfetto per la Fiorentina

FirenzeViola.it

Beppe Ursino a Radio Firenze Viola

Beppe Ursino, storico direttore sportivo del Crotone, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare di Torino-Fiorentina e dei due allenatori: "Italiano per prima cosa è un allenatore bravo. Se uno vuol vedere un certo tipo di calcio, bello e propositivo, lui è l'allenatore ideale. Poi le sue squadre hanno sempre ottenuto anche i risultati, me lo ricordo dai tempi di Trapani".

Come vede la sfida tra le due panchine, Italiano contro Juric?

"Io posso rispondere su Juric, che ho avuto a Crotone: è molto bravo e fa crescere tutti, squadra e ambiente. Parlando di lui in particolare posso dire che lui può allenare anche una big o comunque una squadra medio alta".

Lo vedrebbe bene anche a Firenze?

"Sì, lo vedrei molto bene a Firenze".

Che tipo di gara sarà Torino-Fiorentina?

"Penso sarà una gara spettacolare ma soprattutto intensa".

Come valuta l'arrivo di Belotti a Firenze?

"Questo è un tipo di giocatore che deve giocare, anche se sbaglia una partita o due. Poi alla lunga ti dà sempre risultati e lo si sta vedendo a Firenze. La Fiorentina ha fatto un ottimo acquisto, per adesso mi sta convincendo perché è un attaccante che fa giocare bene tutti".

Chi sta deludendo finora è Nzola.

"Non so cosa sia successo. Pensavo potesse fare un gran campionato ma fino ad ora mi sta deludendo molto. Mi sembra apatico, senza quel mordente che aveva a La Spezia. Per me è stata una delle grandi delusioni quest'anno".