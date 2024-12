ULIVIERI A RFV, Sottil più disposto al sacrificio. Cambio modulo...

FirenzeViola.it

Il presidente dell'associazione italiana allenatori Renzo Ulivieri è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare delle tematiche d'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dalla possibilità di un cambio modulo: "Palladino ha dimostrato di essere un allenatore flessibile e intelligente. La Fiorentina diverte ed è in alto in classifica, di più non si può chiedere. Bisogna cercare le soluzioni che cambiano meno. Il sistema di gioco conta ma conta anche l'atteggiamento sia all'inizio che a gara in corso".

Riguardo a Sottil, sta facendo uni scatto in avanti?

"Io guardo l'atteggiamento del ragazzo verso i compagni. Sembra che cominci a giocare con l'idea di un centrocampista di fatica. Interpreta meglio le due fasi".

A gennaio si aspetta che la Fiorentina cerchi un centrocampista?

"Sul mercato mi aspetto che la squadra vada avanti così. Possono anche arrivare dei centrocampisti. Mi sembra ovvio che verranno valutate le condizioni e le possibilità per Bove di tornare a giocare e poi verranno cercate delle soluzioni".

