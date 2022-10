TRAMONTANA A RFV, Jovic? Real con Sneijder...

Così il giornalista di 7 Gold Filippo Tramontana a Radio FirenzeViola sull’Inter: “L’ottima partita col Barcellona e la vittoria con la Salernitana hanno dato fiducia, anche se i nerazzurri non sono ancora la squadra dell’anno scorso. La rimonta deve essere concretizzata. Giocare a Firenze non è mai facile, ma l’Inter non può più sbagliare se vuole rimontare in classifica, anche se inconsciamente un pensiero al Victoria ci sarà senz’altro”.

Che ne pensa delle non-conferenze stampa di Italiano?

“Da voi è una cosa strana, da noi è un pochino più normale visto che è già successo a volte l'anno scorso quando le cose non andavano bene. Chiaramente avere dietro una società forte come quella nerazzurra ha aiutato Inzaghi, poi il gruppo è molto unito, cosa che ha permesso alla squadra di uscire dalla crisi. Le critiche in generale sono una conseguenza normale del periodo”.

Lukaku ce lo aspettiamo a Firenze?

“No, vediamo se col Victoria sarà convocato. Ma sono convinto che quella di quest’anno sia una stagione falsata e difficile da impostare. La gente sottovaluta che gli allenatori hanno a che fare con giocatori che volenti o nolenti hanno la testa a novembre”.

Uno tra Dzeko e Lautaro verrà risparmiato in vista della Champions?

“Credo che Inzaghi farà giocare la squadra più forte. L’Inter non si può permettere passi falsi in campionato e quindi la Fiorentina è decisiva quanto il Victoria. Il calendario, poi, è difficile. Si dovrà sempre giocare con la formazione migliore e non fare calcoli”.

Come le è parso l'inizio di stagione della Fiorentina?

“Reputo la Fiorentina una squadra tecnicamente di livello alto, anche se giocatori come Ikoné pur di qualità peccano in continuità. Poi ci sono elementi come Milenkovic che anche all’Inter abbiamo inseguito tutta l’estate. Jovic? Ha sempre fatto parlare di sé, doveva riscattarsi ma arrivava da due anni molto difficili e quindi ce lo potevamo aspettare che ci mettesse un po’ di tempo per tornare in forma. Comunque il Real ha avuto anche giocatori che non ha saputo sfruttare e li ha ceduti facendo errori: vedi Sneijder da noi… Poi lo stesso Benzema inizialmente era un comprimario a Madrid e adesso ha vinto il Pallone d'Oro".