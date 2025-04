RFV Tito Corsi: "Le critiche a Palladino? Mi meraviglio, c'è bisogno di tempo"

L'ex dirigente viola Tito Corsi ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio", del momento della Fiorentina: "Sono meravigliato che venga contestato l'operato di Palladino... Ci sono delle lacune, ma pensando che la squadra è stata rinnovata del tutto rispetto all'anno scorso, che comunque è ottava, non mi sembra giusto. Al di là del Bologna, che ha fatto di nuovo bene inaspettatamente, sopra la Fiorentina ci sono tutte squadre che devono riconfermarsi e sono in posizioni che gli spettano. Contro le piccole si fanno meno risultati perché manca prudenza. Le squadre hanno bisogno di amalgamarsi, e per quello c'è bisogno di tempo".

Le è mai capitato di vivere una situazione del genere?

"Anche noi, nella stagione '80/'81, avevamo tanti giocatori nuovi... l’amalgama si trova solo col tempo. All’epoca le lacune non c’erano e i giocatori avevano caratteristiche molto compatibili. Nelle squadre in cui ci sono anche tanti giovani, ci vuole tempo per far funzionare i meccanismi che magari, sulla carta, dovrebbero funzionare fin da subito".

Somiglianza dei lanci di Fagioli con quelli di Antognoni: che ne pensa?

"Sicuramente i lanci possono somigliare, ma Giancarlo non alzava la testa perché giocava direttamente con la testa alzata, sempre. Antognoni è sempre stato un talento innato, ma anche lui aveva piccole lacune che sono state curate col tempo".

Antognoni nella Fiorentina di oggi farebbe molto comodo, perché la verticalizzazione è uno dei punti chiave del gioco della Fiorentina...

"Certo, e infatti Palladino ha fin da subito impostato il gioco così, con un sottopunta che è Beltrán, che fa il ruolo che dà più noia alle squadre più forti".

Quindi Beltrán lo reputa importante per questo gioco?

"Le squadre importanti hanno tutte un giocatore in quel ruolo lì: che può fare assist e che favorisce la triangolazione".

