TEDESCHI A RFV, ACF deve comprare una punta

L'agente ed intermediario di mercato Giulio Tedeschi ha parlato di Fiorentina e non solo durante "Social Club", in esclusiva su Radio Firenzeviola: "Quando si cambia tanto, l'adattamento non è uguale per tutti, quando si cambia squadra e realtà a volte non si rende come ci si aspetta, nel momento in cui si cambia tanto è un rischio da mettere in conto".

Sul mercato di gennaio...

"Io avrei fiducia riguardo il futuro prossimo, a gennaio si cerca sempre di riparare quello che è andato storto. Jovic è arrivato come un grande colpo e potenzialmente potrebbe ancora esserlo, sta acquistando fiducia. Adesso serve qualcuno che il campionato lo conosca bene e può essere utile fin da subito, l'attacco va potenziato, bisogna dare peso e spessore perché i due attaccanti non stanno facendo quanto basta. Serve un titolare. Le società già da adesso stanno cercando profili per cercare di muoversi d'anticipo e bloccare il prezzo, con il mondiale di mezzo i prezzi possono salire a dismisura ma sono anche da considerare tanti infortuni. Un effetto domino lo sta avendo".



Sull'utilizzo dei giovani...

"I giovani devono giocare e bisogna avere il coraggio di farli giocare ma solo quando la squadra se lo può permettere. A meno che non sia un fenomeno, in grande realtà vanno testati con il contagocce. Il valore reale di un club è quello umano, Il Napoli ha un settore giovanile pessimo e non ha nemmeno un proprio centro sportivo, per questo non possono pensare che i giovani rimangano lì. La Fiorentina invece inizia ad avere qualcosa di proprietà, bisogna puntare con intelligenza sui giovani, magari girando qualcuno in prestito dove riesce ad acquisire minuti e esperienza".