TAIBI A RFV: "TERRACCIANO VALE MUSSO. MI PIACE MOLTO MCKENNIE"

Massimo Taibi, direttore sportivo della Pistoiese, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola Weekend'. Ecco le sue parole:

Cosa ne pensa di Terracciano?

"Terracciano in questi anni ha diviso Firenze, ma con le sue prestazioni ha convinto la maggioranza. Lo reputo un portiere da Fiorentina, non vedo molti portieri davanti a lui. Vedo altre squadre come la Juventus che ha puntato su Di Gregorio, non vedo perché allora alla Fiorentina non debba giocare Terracciano."

Su Musso:

"Musso, secondo me, è un portiere che può fare bene ovunque, anche se ha un valore simile a Terracciano. Mettere in competizione due portieri di pari livello non so se sarebbe la cosa giusta; io personalmente non lo farei. Tuttavia, con il calcio moderno e le tante partite, potrebbero alternarsi. Il portiere argentino sarebbe un buon valore aggiunto."

Su Martinelli:

"Bisogna vedere il ragazzo, del quale ho sentito parlare benissimo, se è pronto per diventare il portiere della Fiorentina. Puoi metterlo come secondo portiere, anche se è comunque una scelta delicata."

Su Pierozzi:

"Pierozzi, se non avesse avuto questo infortunio quest’anno, avrebbe fatto molto bene. È un ragazzo molto serio che può giocare in Serie A."

Un profilo per la porta?

"Bisogna capire quali sono le idee della Fiorentina su Terracciano. Se lo ritengono un titolare inamovibile, possono anche non comprare nessuno. Mentre se lo reputano un giocatore da alternare allora faranno un investimento."

Sul mercato in generale:

"Mi sto facendo un’idea di una squadra che sta facendo bene fino adesso, sta dando seguito al lavoro di Italiano. Pradè sta facendo un lavoro eccezionale sul mercato, investendo su giocatori di prospettiva e adatti anche al presente, senza fare mai il passo più lungo della gamba."

Sull’asse Juve-Fiorentina:

"A me piace McKennie, a Firenze potrebbe esprimersi ancora al meglio. Kean è un ragazzo giovane, quest’anno ha avuto dei problemi ma ha avuto un passato importante essendo giovane. Se riesce a ritrovarsi e ritrovare quel potenziale che ha nelle sue corde, può fare bene."

Su Colpani:

"Ha un mercato importante, ha fatto un campionato fantastico. Questi ragazzi giovani che hanno fatto bene nelle squadre medie, per un ulteriore step possono approdare alla Fiorentina per consacrarsi."

Sul suo ruolo come direttore sportivo della Pistoiese:

"Io ho accettato questa sfida. A Pistoia c’è una tradizione molto importante di calcio, il progetto della Pistoiese mi ha molto colpito. Ho preferito scegliere un progetto importante, ho conosciuto persone importanti con le quali potremmo, me lo auspico, far competere Pistoia dove le compete."



