SERENA A RFV, Mi piacciono nuovi acquisti, Biraghi...

L'ex terzino e allenatore della Fiorentina Michele Serena ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola approfondendo diversi temi sui viola, tra cui l'importanza di Biraghi e la crescita di Italiano. Di seguito le sue parole:

Cosa pensa di questa Fiorentina che sta nascendo grazie ai 4 nuovi acquisti?

"Mi piace molto, arrivano giocatori importanti visto l'impegno europeo. Speriamo mantengono le premesse, sta nascendo una Fiorentina su misura per italiano, c'è molto lavoro dietro".

Cosa pensa di Biraghi?

"Per me è un ottimo giocatore, ottima corsa e piede, sa anche segnare. La mia idea su di lui è questa ed è un giocatore che viene apprezzato da tutti gli allenatori. E' nel giro della nazionale e per me è sempre stato un ottimo giocatore di fascia. Quest'anno sarà diverso per la Fiorentina visto l'impegno europeo, servono tanti giocatori che non abbassino il livello quando scendono in campo, è impensabile che alcuni possono giocarle tutte".



Visto quanto fatto, Secondo lei Italiano deciderà di puntare su campionato o coppa?

Secondo me se le giocherà in tutte e due le competizioni a viso aperto, molto dipenderà dalle scelte che lui farà, deve tenere tutti competitivi in campionato, Conference e Coppa Italia".