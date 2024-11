SCARAMUZZINO A RFV, Queste vittorie rafforzano l'autostima

FirenzeViola.it

Il giornalista di Radio Rai Giovanni Scaramuzzino è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al vento" parlando della vittoria dei viola di ieri in casa del Torino per 0-1:

Cosa ne pensa della vittoria della Fiorentina a Torino?

"Una squadra che parla molto, si spiegano e c'è una partecipazione di gruppo che mi ha colpito perché non tutte le squadre sono così. Quando Palladino ha detto che potrebbe anche non allenare penso si riferisca a questo aspetto. Detto ciò non è stata una grandissima Fiorentina, non si può pretendere un livello alto giocando ogni tre giorni"

Si tratta di stanchezza?

"Sauro ha ragione quando dice che i viola non devono pensare esclusivamente al risultato quando sei in vantaggio perché il gol prima o poi lo subisci. Detto questo più che i 22 gol fatti contano tanto i 9 subiti. Quando ha una squadra ha la coscienza che è difficile segnargli scatta anche questo ragionamento. Per la Fiorentina giocare più partite deve essere una regolarità, ma ci sono delle assenze importanti. Questi due vittorie di misura devono essere un punto da cui ripartire per garantire quella dose di autostima che poi ti fa anche giocare i secondi tempi come quello di ieri. Nel momento in cui tu fai due trasferte dove non hai dominato le partite ma riesci a fare bottino pieno, l'autostima aumenta".

