RUSSO A RFV, Non mi aspettavo che Ramadani...

Pippo Russo, giornalista di Domani, è intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola per affrontare temi legati al presente viola: "Non mi pare che la Fiorentina brilli per comunicazione ma su questo credo e temo che sia in ottima compagnia per quanto riguarda il calcio italiano. La situazione infortunati è difficile da gestire, c'è la privacy e ci sono notizie da dare in modo corretto. Qualcosa di meglio poteva essere fatto ma non sottolineerei la Fiorentina come una delle peggiori in questo".

E sul campo?

"Con le grandi si è vista una mentalità da combattimento, mentre con le piccole c'è da fare un salto di qualità perché finora si è visto veramente poco".

Come inquadra i nuovi rapporti con Ramadani?

"Non si è visto il cambiamento tra una proprietà e l'altra. C'è stato un momento in cui sembrava esserci uno smarcamento rispetto all'era Della Valle, non mi aspettavo che si tornasse al pieno amore. Il mercato della Fiorentina è sotto gli occhi di tutti, non mi aspettavo di rivedere una presenza così importante di Ramadani".

Che si aspetta da Commisso oggi?

"Mi attendo chiarezza sulle prospettive che vede per la Fiorentina e su lui a Firenze. Le ultime conferenze stampa sono state spese per lamentarsi dei giornalisti o dell'ambiente, ma quando parla un proprietario mi aspetto strategie e indicazioni alla piazza".