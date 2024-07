ROMANO A RFV, Thorstvedt l'ideale per il gioco di Palladino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Romano, agente di grande esperienza, è intervenuto a Radio FirenzeViola per dire la sua su Kristian Thorstvedt: "Secondo me è un calciatore di struttura, chili e centimetri ma bravo anche a inserirsi. Secondo me è un interno di centrocampo ideale con anche diversi gol nelle gambe. Si addice secondo me alla metodologia e alle idee di Palladino".

Quale sarà il futuro di Berardi?

"Non credo andrà comunque via a cuor leggero dal Sassuolo. Ha quasi trent'anni ma può ancora recuperare al 100% dall'infortunio. Poi ogni calciatore ha il suo percorso di riabilitazione, ma per Berardi è il primo vero infortunio e può rimettersi in sesto. Per la Fiorentina sarebbe una grande presa, ma credo che possa essere utile anche per tante altre squadre di Serie A".

Da agente di Marco Benassi, cosa farà il calciatore?

"Non si è mai fermato e continua ad allenarsi. Ci son state proposte all'estero ma lui vorrebbe rimanere in Italia. Lui è un professionista serio e aspetta una squadra, sono rammaricato perché ancora nessuno si è deciso a dargli una grande opportunità. Alla fine il grave infortunio risale a quattro anni fa e ormai è acqua passata, potrebbe fare ancora bene".