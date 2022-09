ROGGI A RFV, Parole Commisso? Visione doppia

L'agente Matteo Roggi ha parlato così a Radio Firenzeviola, iniziando dalle parole di Rocco Commisso ieri in conferenza: "Io ho una visione doppia delle parole di Commisso. La prima è che la conferenza è stata eclatante: sta via tanti mesi e quindi si segna le cose che vuole dire quando torna a Firenze, dalla parte tecnica a quella istituzionale. Se fosse qua in pianta stabile probabilmente avrebbe meno risalto. Di contro non posso non vedere un imprenditore che difende a spada tratta i soldi che ha messo nella Fiorentina, quindi sono d'accordo con lui. Poi sui modi si può ragionare ma non me la sento di criticare. Io ho imparato a vedere il calcio come un'azienda che vende emozioni. E le emozioni le fanno i calciatori comprati dai presidenti. Sui soldi di Vlahovic bisogna ricordarci che arrivano in tre tranches e quindi vengono reinvestiti ma ogni mercato, penso per esempio all'acquisto di Barak. Lo striscione con il pagliaccio? Sono cose che non c'entrano nulla con il calcio. L'unica cosa che conta sono gli acquisti della società che ha fatto un gran mercato, anche se quello che esce varrà sempre di più di quello che entra".

Obiettivo per la stagione?

"La Fiorentina esclusi i primi posti se la gioca con tutte, anche con il Napoli. Vista la rosa che è stata allestita ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Ogni anno le squadre sono diverse, quindi non si può dire che la Fiorentina quest'anno sia al livello della Roma l'anno scorso. Ci sono mille componenti ognuna diversa, e ogni campionato in questo senso è diverso".