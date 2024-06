RFV, Prosegue la programmazione: il palinsesto di oggi

FirenzeViola.it

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it.. Adesso, dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 17:00 in onda “Palla al centro” anche sulle frequenze di Lady Radio. Durante questo programma (dalle 15) potrete seguire la conferenza stampa di fine stagione indetta dalla dirigenza della Fiorentina. Le prime due ore avranno in studio Luca Calamai e Pietro Lazzerini, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Chiudono, infine, la programmazione di giornata Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti con “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00.

