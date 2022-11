RFV, Inizia il Mondiale, raccontato da "Firenze-Doha"

Con la pausa dei campionati, si allarga il palinsesto di Radio FirenzeViola. Si aprono oggi i campionati del mondo e, a tal proposito, andrà in onda Firenze-Doha, trasmissione curata dalle voci di Ludovico Mauro ed Alessandro Di Nardo, in cui racconteremo passo dopo passo tutto il Mondiale in Qatar. Appuntamento oggi alle ore 16 per l'avvicinamento a Qatar-Ecuador, gara inaugurale. Spazio poi ai soliti temi: dalle polemiche sorte per l’organizzazione alla presentazione delle squadre, insieme agli ospiti del giorno, vivremo quotidianamente le partite, i protagonisti e i fatti che ci regalerà la rassegna iridata.