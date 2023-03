PRES. ATF A RFV, Nessuno in Toscana ci può accogliere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Ascolta l'audio

Federico De Sinopoli a Radio Firenze Viola

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, ha parlato così ai microfoni di Radio Firenzeviola: "Ogni settimana cambia lo scenario del Franchi. Siamo stati a parlare per giorni della Fiorentina che deve trovare una nuova casa per quando ci saranno i lavori al Franchi e forse questo restyling non si farà. Se è un problema di capienza l'opzione Empoli non risolve nulla. Secondo me paghiamo ancora gli errori fatti per il Mondiale di Italia '90, la ristrutturazione non è stata sfruttata a dovere ed è stato rabberciato il Comunale che era un bellissimo stadio. Oggi potremmo migliorare il Franchi abbattendo gli inutili vetri e tante altre cose. Da tifoso mi interessa solo di sabato contro l'Inter, poi la sfida a Cremona e tutte le altre partite che aspettano la Fiorentina. Nessuna località toscana ha una struttura adeguata per la squadra viola. Ad esempio Pistoia ha un casello solo quindi i tifosi viola si ritroverebbero ad uscire nello stesso casello dei sostenitori avversari. Per andare ad Empoli, invece, c'è una strada sola e qualcuno ci mette un'ora e mezzo per attraversarla. Nel '90 andavamo a Perugia in quarantamila, in quell'anno nelle partite importanti la Fiorentina andava benissimo ma in campionato si faticò molto, questo perché non avere il fattore campo lo paghi parecchio. Se lo stadio è così importante fatelo, altrimenti ci teniamo questo e se la squadra è forte il Franchi lo riempi anche sotto l'acqua".