POLVEROSI A RFV, Gud un mistero. E se arriva Marì è per la difesa a 3

Il giornalista e opinionista di Radio FirenzeViola Alberto Polverosi è intervenuto durante "Palla al centro" per parlare della sfida di questa sera all'U-Power tra Monza e Fiorentina, a partire dalla situazione Gudmundsson: "Ci sono dei giocatori che devi trattare in un certo modo. Come faceva Ancelotti con Crippa che agli altri diceva agli altri giocatori di non seguirne l'esempio fino a giovedì-venerdì ma come si comportava nel fine settimana. Su Gudmundsson il mistero è fitto. Quando ha giocato le due partite di fila ha dimostrato di essere un giocatore straordinario come quello di Genova, poi fine, dopo l'infortunio è uscito dal novero dei titolari. Sono perplesso e mi chiedo cosa significhi che debba aumentare l'intensità, come detto Palladino. Mi fa venire qualche sospetto, è un mistero come Pongracic anche se di valore minore. Sono comunque i due acquisti più cari, qualcosa succede".

Cosa succede con loro due? "Pongracic non gli piace? Quando è stato acquistato c'era già. Gudmundsson deve essere il Dybala della Fiorentina, ma Pongracic ha sbagliato a Parma a tre come tutti gli altri in quel modulo ma che ora non lo veda mai...allora lo vendi. Pablo Marì terzo titolare? Io credo che lui abbia in testa la difesa a tre con tutti questi centrali. Se lui vuole un difensore e non un mediano significa che nella testa ha la difesa a tre, non gli è andato giù questo cambiamento. Gudmundsson e Pongracic comunque dovrebbero essere visti in allenamento per capire, senza vederli la comunicazione è nelle mani del solo allenatore che decide lui cosa dire".

Giudizio sui nomi che girano? "Soulè mi piaceva moltissimo in generale, poi quest'anno sembra un caso strano perché non gioca mai. Non lo fa giocare neanche Ranieri. Cristante non lo vorrei. Matic dipende come sta. Fagioli? Doveva diventare la sua stagione ma non gioca perciò anche lui è un mistero, entra sempre in corsa, bisogna capire cosa succede nella sua testa. Bondo invece darebbe gamba e dinamismo, di sostanza anche se è arruffone e poco ordinato dal punto di vista tattico. Ma lì in mezzo giocatori di dinamismo non ne abbiamo. Con Folorusho non è che abbiamo il nuovo Bove".