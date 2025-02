RFV Pino Vitale: "Da fuori sembra che Gudmundsson sia in conflitto con Palladino"

Pino Vitale, dirigente sportivo, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola a margine del pranzo tra vecchie glorie: "Pongracic ha sbagliato a fare certe dichiarazioni nel post partita, l'allenatore dovrebbe farsi sentire e arrabbiarsi per questo. Inoltre se Palladino va in conferenza stampa e giustamente difende la squadra, il direttore Pradè non può fare certi interventi elencando tutte le lacune e andando contro a ciò che ha appena detto il mister. Se pensi questo allora devi esonerarlo.

La Fiorentina secondo me deve giocare con il 4-3-2-1, con Comuzzo sempre titolare. Zaniolo non deve giocare punta, ma partire esterno per poi accentrarsi.

Che idea si è fatto su Gudmundsson ?

"Da fuori sembra non ci sia un grande rapporto con Palladino. Il giocatore deve essere recuperato, perché è stato fatto un grosso investimento. Se poi da qui a fine stagione non va, allora si faranno altre scelte".