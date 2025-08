RFV Pietro Lo Monaco su Dzeko: "Non può giocare nei due dietro a Kean, è una punta centrale"

Il dirigente di lungo corso Pietro Lo Monaco è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare di Fiorentina e delle principali situazioni di mercato. Ecco alcune delle sue dichiarazioni a partire dalla possibilità per la Fiorentina di giocare con tre giocatori offensivi: "Mi sembra ci sia moltissima confusione. Limitarsi a dire gioco con tre giocatori offensivi e basta non ha senso. Il gioco del calcio è gestito dalle individualità ma è anche un gioco di squadra e la tattica va salvaguardata. Nei due giocatori alle spalle della punta centrale non ci sta mai Dzeko con un centravanti come Kean. Dzeko è diverso da Kean e se gioca al posto dell'ex Juventus come punta la Fiorentina attuerà un modo di attaccare diverso in base alle sue caratteristiche. Kean cerca la profondità, Dzeko invece viene a giocare, ad allargare sull'esterno per poi andare a chiudere dentro. I due dietro alla punta centrale devono essere due trequartisti o centrocampisti. Ci stanno sia Gudmundsson che Fazzinix, che per me è una mezzala. E se in un centrocampo a triangolo le due mezzali sono Fagioli e Fazzini è tanta roba. Dzeko è una punta centrale, ha giocato una vita da punta centrale. Gli puoi chiedere di sacrificarsi giocando con Kean ma resta una punta centrale".

Andando avanti con l'età non potrebbe arretrare?

"Non va confusa la capacità di partecipare al gioco d'attacco con l'indietreggiare. In quest'ultimo caso dovresti legare centrocampo e attacco e Dzeko non ce l'ha. I giocatori devono essere sfruttati per le loro qualità. Se la Fiorentina deve arrangiare Fazzini come trequartista quando è una mezzala e Dzeko come trequartista quando è una punta. Non ha senso. Deve cercare di valorizzarli per quello che sono".

