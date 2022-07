PIERGUIDI A RFV, Viola al Ridolfi? Bello ma è dura

Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 di Firenze nonché numero 1 del Calcio Storico Fiorentino, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola. Ecco le sue dichiarazioni: "Sarebbe bello impiantare dei bocchettoni d'aria condizionata nello stadio del futuro per trovare refrigerio... ma mi accontenterei della vecchia cassatina (ride, ndr).

Come valuta il mese di luglio che sta per mettersi alle spalle la Fiorentina?

"Credo che stiamo vivendo forse uno dei momenti più belli quello che stiamo vedendo: è uno dei momenti migliori da quando a Firenze è arrivata la nuova proprietà. Sono arrivati nuovi giocatori di livello e in tempo. Mi pare un'estate promettente".

Esiste l'ipotesi che, durante i lavori di rifacimento del Franchi, la Fiorentina possa traslocare allo stadio d'atletica Ridolfi?

"Io e il capogruppo del Pd Sandrelli abbiamo fatto presente questa ipotesi ma non penso che sarà possibile. Il progetto vincitore consentirà alla Fiorentina di giocare al Franchi anche durante i lavori ma non credo che questa sarà la strada definitiva. Penso che trasferirsi ad Empoli potrebbe essere una soluzione praticabile ma spererei tanto che la squadra potesse restare a Campo di Marte. Il Mapei Stadium di Reggio Emilia potrebbe invece essere la soluzione in caso di partecipazione alle Coppe europee".

Che opinione si è fatto del progetto Arup per il restyling del Franchi?

"I fondi del PNRR hanno dato una grande mano e l'aspetto migliore è che per ottenerli dovranno essere obbligatoriamente rispettati i tempi".