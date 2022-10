PIERGUIDI A RFV, Spero Cabral la decida col Lecce

Il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi è intervenuto durante "Palla Al Centro" in esclusiva su Radio Firenzeviola per parlare di Fiorentina e non solo: "Vincere fa piacere, i viola ne avevano bisogno, adesso c'è da cambiare passo in campionato. Abbiamo difficoltà evidenti a segnare, nel calcio fare gol è fondamentale. Con la Lazio si è intravisto gioco nei primi minuti, Lecce è la partita che può fare al caso nostro per risalire. Le aspettative sono giuste, la Fiorentina è una squadra importante che deve stare nella parte alta di classifica. E' molto importante puntare su tutte e 3 le competizioni, non dobbiamo mollare niente, Italiano varia molto la squadra".

Sui tifosi degli Hearts...

"I tifosi avversari l'hanno vissuta in una maniera giusta, al gol del 4-1 hanno esultato molto, deve essere da esempio a tutte le tifoserie, l'hanno vissuta come una festa. Lo striscione per Salvadori è stato un gran bel gesto, lo ricordo con grande piacere".

Sullo stadio...

"I lavori partiranno regolarmente e sarà fatto entro il 2026, i fondi ci sono e l'incremento delle spese dei materiali è stato coperto, credo che finalmente avremo uno stadio bello all'altezza della città".

Su Cabral...

"Ho apprezzato l'atteggiamento, è entrato nel finale e non ha battuto ciglio, impegnandosi e dando l'anima. Spero possa essere protagonista a Lecce, il ragazzo se lo merita".