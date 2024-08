PELLICANÒ A RFV, Punterei su Terracciano: ha fatto bene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Pino Pellicano', ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento". Queste le sue parole sui portieri della Fiorentina: "Terracciano lo discutiamo ma ha fatto un grande campionato l'anno scorso. Deve trovare la condizione, non possiamo giudicarlo dopo tre amichevoli. Io non andrei a cercare da altre parti delle alternative. Martinelli è un buon portiere, diamogli il tempo di crescere. Anche Christensen ha bisogno di crescere. Io punterei su Terracciano. Fossi la società mi concentrerei su altro, tipo sul centrocampo, perché il tempo stringe".

Su Tessmann: "Il campionato è lungo e a centrocampo servono rinforzi. Lui è uno che può starci".

Su Nico: "Il modulo con cui gioca Palladino secondo me sarebbe perfetto per lui. Non lo venderei".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!