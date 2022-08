PALOSCIA A RVF, Viola, meglio ora i dubbi. M.Quarta...

Attraverso i microfoni di Radio FirenzeViola è intervenuto oggi pomeriggio la storica firma de La Nazione Raffaello Paloscia, che ha commentato le vicende legate alla Fiorentina, a partire dalla sconfitta di ieri dei viola contro il Real Betis: “Alla luce della mia esperienza dico che è molto meglio che il precampionato dia dei problemi alle squadre piuttosto che delle gioie che nel corso della stagione possono trasformarsi in delusioni. Il problema più grosso secondo me è che Italiano ha ancora troppe incertezze e non sa quali giocatori mandare in campo la domenica. Non quanto Bajrami potrà far cambiare il passo alla Fiorentina: i viola semmai devono vivere nella speranza che Jovic dimostri di essere il campione che in passato è stato".

Sul mercato: "Dovesse partire Milenkovic si creerebbe un vuoto in difesa che difficilmente potrebbe essere colmato: il serbo è stato un punto di forza nel passato e spero possa esserlo ancora per il futuro. Manca una settimana esatta all'inizio del campionato, credo che il problema Milenkovic dovrebbe essere risolto. Martinez Quarta? L'argentino può essere solo la riserva di Igor: dovesse partire titolare penso che sarebbe un grosso rischio, lo vedo indietro in questa fase. Chi sta meglio? Dico Dodo che penso sia un grande giocatore".

Su Amrabat: "Vale molto di più rispetto a quello che è stato fino ad oggi a Firenze: deve trovare continuità per diventare un giocatore importante per la Fiorentina".