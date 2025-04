RFV Paganini: "Muller sarebbe un grande colpo, aiuterebbe Kean a crescere"

Paolo Paganini, giornalista della Rai è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "Muller potrebbe essere un colpo alla Pradè, dopo aver portato Gomez e Ribery, è un colpo che può essere preparato dalla Fiorentina, l'asse Monaco di Baviera-Firenze è sempre stato molto caldo. Nonostante sia un classe 89' potrebbe ancora fare la differenza se integro e la viola farebbe un grande colpo e sarebbe sicuramente un valore aggiunto".

L'arrivo di Muller potrebbe essere uno stimolo per fare rimanere Kean?

"Questo ragionamento ci può stare, Moise in questo momento non ha concorrenza e con l'arrivo di Muller secondo me Kean potrebbe migliorare ancora perché sarebbe affiancato da un campione, i viola farebbero anche un salto di qualità a livello di club. Per trattare il tedesco però serve un piazzamento in Europa, la società è ambiziosa e adesso c'è bisogno di alzare il livello".

Si aspetta che la Juve possa fare passi concreti per Comuzzo?

"Il discorso di Comuzzo è complicato, a gennaio sembrava tutto fatto con il Napoli poi è saltato tutto e secondo me è successo perché si è inserita la Juventus, potrebbe essere legato anche alla questione Fagioli".

Che ne pensa della situazione Gudmundsson? "Le questioni extra calcistiche si sono fatte sentire secondo me, queste sono cose che ti rimangono in testa fino a quando non le risolvi definitivamente. Ovviamente è un calciatore che fa la differenza, salta l'uomo, crea superiorità, spero che le questioni extra campo si risolvano velocemente".

Muller sostituirebbe Gudmundsson? "Probabilmente si, ha iniziato la carriera come punta ma poi si è adattato a giocare dietro la punta o vicino. Se la Fiorentina va in Europa per alzare il livello dovrebbe prenderli entrambi".

In un operazione con la Juventus per Comuzzo si potrebbe inserire Nicolussi Caviglia?

"Ci può stare, c'è anche il riscatto di Fagioli di mezzo".

Che ne pensa della questione Dodò e come vede questo finale di stagione? "Per quanto riguarda il giocatore questo è un gioco tra le due parti, i procuratori sono capaci di tutto. Palladino è stato bravo a valorizzare molti calciatori, Kean su tutti. Mi aspetto che la Fiorentina conquisti la Conference perché questo darebbe un segnale di crescita a livello Europeo".