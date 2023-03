MPASINKATU A RFV, Via dal Franchi? Sofferenza necessaria

FirenzeViola.it

Malu' Mpasinkatu a Radio Firenze Viola

Ospite a Radio FirenzeViola, l'intermediario di mercato ed esperto di calcio internazionale Malù Mpasinkatu ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina, iniziando con un commento sulla decisione di spostare le partite dei viola lontano da Firenze durante la ristrutturazione del Franchi: "Penso che questo cambiamento sia necessario. Abbiamo stadi obsoleti ed il tifoso deve abituarsi, certo sarà una sofferenza giocare lontano dalla propria città per due anni ma, ripeto, è necessario. Il calore dei tifosi son convinto che non mancherà. Sulle ripercussioni sportive dico che per me saranno limitati, non c'è più spesso il concetto di casa e trasferta. L'importante è metabolizzare la situazione il prima possibile".

Il Lech Poznan è un avversario ostico. Poi, arrivando da favorita, la Fiorentina ha molto da perdere. Io mi ero comunque permesso di dire che la Viola era una di quelle squadre italiane che storicamente in coppa fa sempre bene, speriamo continui così.

Così invece Mpasinkatu sul momento della Fiorentina: "Le pause sono sempre salutari, la stanchezza in questo momento è tanta. Per me la pausa nazionali è un bene, serve per ricaricare le pile. In questo momento la squadra può tornare in zona europea anche in campionato. Poi credo che sia una seria candidata alla vittoria della Conference League e anche la vittoria della Coppa Italia deve essere un obiettivo. A due mesi e mezzo dalla fine della stagione è una bella premessa per il rush finale".

Per finire, Mpasinkatu ha citato nuovamente Artem Dovbyk, attaccante classe '97 del Dnipro consigliato da lui stesso per i viola: "Penso possa essere preso per meno di 15 milioni. Ha grandi qualità e poi può essere in potenza anche una plusvalenza. Io, da direttore sportivo di una squadra del livello della Fiorentina, prenderei subito".