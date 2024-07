MORABITO A RFV, Avrei già ceduto Milenkovic

FirenzeViola.it

Vincenzo Morabito, agente ed intermediario di mercato, ha parlato a Radio FirenzeViola nella trasmissione "Palla al Centro", iniziando da una riflessione su Palladino: "Palladino non raccoglie un'eredità banale ma sono due allenatori ottimi. La scelta dell'ex Monza è stata azzeccata; ora potrà valutare dei giocatori che con Italiano non avevano brillato e poi la Fiorentina dovrà mettergli a disposizione una rosa adeguata, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo e l'attacco".

Che annata dobbiamo aspettarci da Kean?

"E' un grande punto interrogativo. Le potenzialità ci sono, ma il passato ci dice che tutti gli anni sembravano potessero essere "quelli buoni" e invece non è mai riuscito a fare un salto di qualità. Non credo che la Fiorentina abbia fatto questo acquisto tanto per farlo. Penso che i viola ci puntino molto e dunque adesso il giocatore avrà tante responsabilità".

Pradè torna più indipendente sul mercato, si aspetta qualcosa di diverso?

"Non sottovalutiamo che adesso la Fiorentina avrà anche Roberto Goretti. Per me, a livello di competenza tecnica, è tra i migliori cinque direttori in Italia. Da questo punto di vista la Fiorentina ha guadagnato tantissimo, poi è ovvio che bisognerà vedere cosa succede nell'atto pratico. Avrà bisogno del supporto di Pradè e Commisso".

Cosa farebbe lei con Milenkovic?

"I giocatori vanno venduti nel momento giusto e forse il suo momento era quello in cui era vicino al West Ham. Oggi secondo me la Fiorentina non può aspettarsi grandi cifre. Paradossalmente se va via lui la Fiorentina è costretta a spendere gli stessi soldi, o anche di più, per un profilo che lo sostituisca. A questo punto però io lo farei partire e mi metterei in casa un giocatore più giovane".

