MINOTTI A RFV, Italiano ha capito le caratteristiche di Jovic

Lorenzo Minotti, ex difensore del Parma e ora commentatore per Sky, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare la vittoria contro l'RFS e il momento che sta vivendo la squadra di Italiano: "Il bilancio è più che positivo. Sapevamo che la trasferta in Lettonia era abbordabile ma il risultato è stato buono. I viola hanno approcciato molto bene la gara, queste gare in stadi molto piccoli rischi di complicartele se non le approcci bene".

I rimpianti maggiori sono per il pareggio contro l'RFS o per la sconfitta di Istanbul?

"Entrambi, l'1-1 col Riga grida ancora vendetta. C'è anche un po' di rimpianto per la gestione della partita col Basaksehir, le sconfitte vanno gestite e la Fiorentina in quel finale ad Istanbul ha compromesso le sue possibilità di primo posto. Questo però fa parte di una crescita".

In vista della sfida di domani, cosa si porta dietro la Fiorentina?

"La Sampdoria deve recuperare in classifica, anche loro come i viola hanno meno punti di quelli che dovrebbero avere. Per la Samp ogni partita è fondamentale, ma i viola ci arrivano nel modo migliore. La partita è ala portata ma in A le gare vanno tutte vinte sul campo, ma secondo me la Fiorentina il momento peggiore lo ha passato. Credo che le difficoltà siano nate nel giocare impegni così ravvicinati".

Si aspettava che Terracciano potesse ribaltare le gerarchie?

"Mi ha sorpreso, credo però che Terracciano sia più avanti. L'anno scorso ha fatto un ottimo campionato e questa stagione si è confermato. Italiano ha scelto Terracciano, Gollini rimane però un'ottima alternativa. Questo è molto importante quando giochi tre competizioni".

Con questo attacco i viola come possono tornare in campo nella seconda parte di stagione?

"Si sono fatti dei passi in avanti. I viola hanno vissuto un momento particolare anche a causa degli infortuni. Nico è ai box, Sottil sta mancando e lo stesso Jovic doveva rimettersi in moto ma ora sta crescendo. Italiano sta capendo sempre più le sue caratteristiche e sta dimostrando molta intelligenza cambiando qualcosa".