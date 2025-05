RFV Michele Serena su Fiorentina-Betis: "I viola sono in salute, possono arrivare in finale"

L'ex terzino della Fiorentina Michele Serena è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Chi si Compra" per analizzare le tematiche più attuali di casa gigliata. Queste le sue parole a partire dalle possibilità della Fiorentina di ribaltare il risultato contro il Real Betis: "Anche se parte in svantaggio io penso che la Fiorentina abbia tutte le possibilità per arrivare alla finale. Non penso che la partita di Roma possa lasciare degli strascichi perché i giallorossi sono la squadra più in forma del campionato. La gara è sempre stata sul filo. I viola sono in salute e si possono giocare queste partite che gli rimangono sia in campionato che in Europa".

Il miglior Kean e il recupero di Dodo quanto possono essere importanti?

"Stiamo parlando di due grandi giocatori, fondamentali per la squadra. Kean era assente per motivi familiari mentre Dodo è tornato in gruppo. La sua spinta è molto importante. All'andata ha giocato Parisi a destra e ovviamente ha avuto dei limiti per il piede sbagliato, quindi la spinta di Dodo dalla sua parte può sicuramente essere d'aiuto ai viola. Poi Kean davanti, sta facendo cose straordinarie. Anche a Roma io l'ho visto bene, ha avuto le sue occasioni. E' stato bravo Svilar. Ha fatto delle ottime giocate, da punta d'area di rigore".

Che difficoltà si provano a giocare da terzino sulla parte opposta?

"Guarda io ho sempre giocato a sinistra ma sono destro. E' molto più semplice per un destro adattarsi a giocare sul piede invertito che per un mancino. Però giustamente era una situazione d'emergenza e la cosa era già stata fatta in passato. Penso però che se Dodo darà disponibilità e starà bene non giocherà lui".

Sarà cercato in maniera continuativa Gosens sulla corsia mancina?

"Penso di sì perché fa parte delle idee di Palladino. L'hanno sempre fatto e penso sia uno dei punti di forza della Fiorentina. Anche in base al modo di giocare degli spagnoli, mi aspetto dei palloni in mezzo all'area per Kean".

Quanto aveva inciso all'andata Kean non al top e l'assenza di Dodo?

"Lo scopriremo con certezza giovedì sera dopo il ritorno. È evidente che sono importanti nell'annata della squadra. Il peso specifico penso sia stato notevole".

