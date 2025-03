RFV Michele Serena: "Quarto posto per la Fiorentina? Serve che le altre rallentino"

Michele Serena, ex Fiorentina ospite su Radio FirenzeViola, ha parlato così del successo dei ragazzi di Raffaele Palladino contro la Juventus: "Quella contro la Juventus è una vittoria pesante, contro un rivale storico. La Fiorentina ha fatto già vedere un paio di volte quest'anno di sapersi rialzare. Ricordiamoci poi anche del passaggio in Conference. Si sa risollevare dai momenti difficili. Come si gestisce una vittoria del genere? Giusto festeggiare per un paio di giorni ora che c'è la pausa, poi bisogna preparare la prossima partita. Ma questa è un'iniezione di fiducia che serviva a tutti, col successo squadra, ambiente e società si sono compattati.

I risultati negativi con le piccole? Questa è mancanza di continuità, ma se avesse fatto punti anche in quelle partite avrebbe lottato per il titolo. Ma questo vale anche per altre squadre, penso alla Juventus. Sono passaggi obbligati, step nella crescita di una squadra che ha cambiato tanto. Sulla rosa attuale posso dire che su questo gruppo si può costruire anche per il futuro. Io poi penso che da quando è arrivato Commisso questa squadra sia cresciuta molto, non solo qualitativamente ma anche quantitativamente, quando si ricomincia a frequentare l'Europa succede questo, aumenta la profondità della rosa. Corsa al quarto posto? Non voglio raccontare favole, serve che le altre rallentino, altrimenti la Fiorentina non può far molto. Ci saranno poi tanti scontri diretti da sfruttare al massimo".