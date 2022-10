MARTORELLI A RFV, Il rinnovo Venuti? Aspetterei

L'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato così nel pomeriggio di Radio Firenzeviola durante 'Palla al Centro', partendo dal paragone Luis Alberto-Barak: "Luis Alberto ha qualcosa in più rispetto a Barak. L'ex Hellas l'anno scorso giocava molto più vicino alla porta e aveva più possibilità di arrivare al tiro. È un giocatore di indubbie qualità ma gli va dato tempo: si deve adattare al nuovo schema di gioco e ai compagni. Luis Alberto ha nelle corde tantissima qualità, mi auguro che Barak possa fare una stagione che permetta alla squadra di migliorare la classifica. La partita di stasera non è importante, lo è molto di più per portare avanti il percorso iniziato dalla società.

Della Fiorentina di oggi che ne pensa?

"L'anno scorso giocatori come Amrabat, Igor o Kouame avrebbero dovuto trovare alternative diverse a Firenze, questa stagione sono colonne della squadra. In poco tempo cambia tutto: società come la Fiorentina devono ragionare sul medio-lungo termine. Non si devono far prendere dalla frenesia del momento e devono essere lucidi. I giocatori vanno valutati al momento opportuno".

Zurkowski potrebbe giocare di più?

"La Fiorentina gioca col centrocampo a tre e dalla mia esperienza posso solo dire che succede spesso che i tifosi abbiano delle richieste e si vada sempre alla ricerca di coloro che sono in panchina, pensando che potrebbero dare le svolte. Invece spesso non è così: Zurkowski è un buon giocatore che dà quantità e qualità, la società ci ha creduto. Ma se un allenatore come Italiano che lo allena tutti i giorni fa le sue valutazioni. Se lo schiererà al posto dei titolari vorrà dire che è il momento giusto. Lui fa le scelte per il bene della Fiorentina".

La corsia destra della Fiorentina?

"Ci sono dei calciatori per cui le società devono stringere i tempi per i rinnovi, altri per cui si può temporeggiare. Ma sono cose che sanno i dirigenti con l'allenatore: a destra è lampante che la Fiorentina stia cercando qualcosa di diverso. Nell'immediatezza aspetterei con il rinnovo a Venuti, dall'altra parte per quanto riguarda Biraghi bisogna vedere cosa succederà da qui a giugno. Era doveroso rinnovare Terracciano che se l'è meritato".

Pierozzi?

"Sta facendo un percorso intelligente: è andato a giocare in Serie B dove può migliorare e crescere. A 21 anni si è ancora giovani, hai grandi margini di miglioramento fino ai 27-28 anni. Secondo me sarà attenzionato tutto l'anno e non escludo che possa essere riportato alla base a fine stagione".