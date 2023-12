MALU A RFV, Baldanzi perfetto, C. d'Africa problema

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo Malù Mpasinkatu è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro". Ecco le sue parole.

Cosa ne pensa di Baldanzi?

"Per il post Bonaventura, Baldanzi sarebbe perfetto, è un giocatore giovane e forte. Se non dovesse arrivare subito a Firenze, potrebbe essere comprato dalla Fiorentina e lasciato giocare ad Empoli perché è la squadra giusta e vicina che dà la possibilità ai giocatori di giocare ed ha come obiettivo solo quello di salvarsi".

Cosa ne pensa di Nzola e Kouamé in Coppa d'Africa?

"Kouamé dovrebbe essere convocato, Nzola ultimamente non è stato convocato, non è certo che venga chiamato perché non è in buoni rapporti con l'allenatore. Tra qualche settimana sapremo la verità sulla questione, nel caso dovrebbe essere preso un altro attaccante per coprire la loro partenza momentanea anche solo per una copertura numerica in quel ruolo. La Coppa d'Africa ha un peso enorme per i giocatori africani perché in questo paese viene considerato molto di più quello che viene fatto in nazionale da un giocatore, rispetto a quello che svolge nel club di appartenenza. Durante questo torneo i calciatori hanno una pressione enorme da parte dei tifosi".

Riguardo il mercato di gennaio:

"La Fiorentina sa perfettamente come muoversi, interverrà sul mercato per sistemare le situazioni solo per prendere giocatori già pensati da acquistare da tempo o elementi con esperienza affidabili, senza correre rischi. Ci sarebbero tanti nomi interessanti da proporre per la Fiorentina, ma i giocatori forti o che stanno facendo bene in questa metà di stagione nei club non verranno venduti nel mercato di gennaio, dovevano essere acquistati in altri momenti quando si trovavano scontenti in alte situazioni".