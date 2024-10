MALOTTI A RFV, Viola migliorata. Kouame? Parole giuste

FirenzeViola.it

Roberto Malotti, allenatore del Grosseto, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra?" per parlare dell'attualità in casa viola.

In queste ore, il suo sfogo contro il Livorno sta facendo discutere. Anche la Fiorentina ha bisogno di una svegliata?

"È una situazione completamente diversa da Grosseto. A Firenze c'è stata una rivoluzione totale dal punto di vista dei concetti. A volte in questo c'è bisogno di un percorso e più lungo. Palladino ha fatto vedere cose buone a Monza, non vedo perché non lo debba fare a Firenze. La rosa della Fiorentina è migliorata rispetto all'anno scorso. Ci vuol tempo per i cambiamenti, almeno 2/3 mesi".

Questa Fiorentina è più forte del triennio di Italiano?

"Qualcosa ha perso, ma secondo me ha anche guadagnato qualcosa in più rispetto a prima. Poi i giocatori devono stare bene fisicamente, può darsi che i giocatori avevano avuto un altro tipo di preparazione. Anche l'Atalanta spesso nelle prime gare parte a rilento. Vorrei aspettare a dare giudizi, aspetto che la squadra stia bene fisicamente".

Cosa ne pensa delle dichiarazioni di Kouame?

"Nel calcio ci sono le interviste stereotipo dove sembra che tutto vada bene. Nella maniera intelligente e giusta si devono affrontare le difficoltà, al di là che venga fuori da un'intervista. Spesso queste dichiarazioni possono fare bene all'ambiente, non trovo sbagliate le parole di Kouame".

