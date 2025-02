RFV Lorenzo Stovini sul centrocampo: "Un mediano in più utile per il gioco e per fare filtro"

L'ex difensore del Lecce Lorenzo Stovini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per analizzare le tematiche principali di casa viola e la sfida di domani sera tra gigliati e giallorossi. Queste le sue parole a partire dalla ricerca dell'equilibrio da parte della Fiorentina: "La Fiorentina ha fatto troppe partite brutte alternate a ottime prestazioni, troppi alti e bassi. I viola devono trovare ciò che è stato smarrito. Quello che aveva portato la Fiorentina ad essere una delle migliori squadre del campionato".

Pensa che una soluzione potrebbe essere schierare un centrocampista in più?

"Sicuramente un centrocampista in più aiuterebbe a costruire gioco e a fare filtro davanti alla difesa. Serve un risultato positivo per riprendere fiducia. Senza i risultati vengono meno la sia fiducia sia le prestazioni. Come successo anche a Verona".

Perché i viola secondo lei hanno raccolto pochi punti con le formazioni più in basso in classifica?

"La Fiorentina ha fatto fatica con le medio piccole, forse è subentrata un pochino di presunzione. Si sono sentiti forti quando invece c'era bisogno di rimanere con i piedi per terra. I viola sono comunque sesti in classifica e stanno facendo un ottimo campionato. L'importante è tornare a fare punti senza perdere tutto il buono fatto prima".

Come può reagire lo spogliatoio? Come le sembra Palladino come allenatore?

"Palladino sta facendo bene. Deve ridare alla squadra ciò che gli aveva dato all'inizio. Normale venga criticato ma adesso deve far ritrovare la squadra. Ce l'ha fatta all'inizio non vedo perché non debba riuscirci adesso".

