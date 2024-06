LO MONACO A RFV, Ci vuole un difensore di spessore

FirenzeViola.it

Pietro Lo Monaco, Direttore Sportivo del Novara, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Garrisca al Vento. Queste le sue parole:

"Amrabat è partito come esterno destro, poi in Italia al Verona e alla Fiorentina ha fatto il mediano davanti alla difesa. Non è in grado di impostare, ma ci sono tanti centrali che fanno da schermi difensivi".

In conferenza stampa ieri sono stati definiti gli obiettivi per il prossimo anno. Da dirigente, su quale ruolo investirebbe per primo?

"Io partirei da una difesa forte e la Fiorentina non ha difensori centrali di grande peso. C'è bisogno di un altro centrale da affiancare a Milenkovic, ma di grande spessore. Poi davanti ci vuole uno 'gollifero' come lo chiamo io, per esempio Icardi. Attaccanti ce ne sono, basta cercare bene. Beltran a me piace e se Nico ritorna a essere il giocatore di livello, la Fiorentina ha già due appoggi importanti alla punta".

Su Goretti:

"Goretti è un conoscitore, è un ragazzo che affiancato a Pradè può fare molto bene. Goretti è conosciuto poco, ma come Direttore Sportivo è uno che si aggiorna. Questi direttori sportivi li definisco 'camminanti'

Su Palladino:

"Sicuramente c'è una continuità con Italiano, ha delle buone potenzialità ed è giovane. Bisogna aspettarlo con grandissima curiosità e vicinanza. Palladino ha delle buonissime potenzialità, ma è inevitabile che deve crescere. Ancora non è un allenatore definito in tutto e per tutto".

