La programmazione di Radio Firenzeviola per seguire Fiorentina-Como

Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola che oggi racconterà Fiorentina-Como in tutte le sue sfaccettature. Si partirà alle ore 10 con Fabio Ferri in conduzione per l'avvicinamento alla sfida delle 12.30 dell'Artemio Franchi valida per il campionato di Serie A. Alle 12 arrivano Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua con "Se fosse sempre domenica", la trasmissione che racconta la partita con tutti gli inviati allo stadio e i commenti a quanto accade in campo.

