KRAUSZ A RFV, Gonzalez in Coppa America può rivalutarsi

FirenzeViola.it

Barend Krausz, operatore di mercato, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" della possibile cessione di Gonzalez in estate: "E' il giocatore con più mercato, con la sua nazionale ha fatto bene finora in Coppa America. Se l'Argentina va in finale è anche grazie a Nico, quindi quelle società che lo avevano messo nel mirino possono ripensarci a maggior ragione. Può riacquistare valore sui 35/40 milioni".

Mentre Martinez Quarta come sta andando?

"Ha giocato poco, ma è orgoglioso di essere dentro quel gruppo. E' sempre molto presente, credo che gli faccia anche molto bene perché riacquista pure un po' di fiducia in se stesso. L'Argentina in ogni caso è sempre la numero uno nel mondo".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA INTEGRALE