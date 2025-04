RFV Impallomeni: "Credo che Palladino confermerà la coppia Gudmundsson-Beltran. L'argentino è in crescita"

Stefano Impallomeni, ex calciatore tra le altre di Roma e Pescara e attualmente opinionista televisivo, è intervenuto nella mattinata di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole riguardo la semifinale di Conference League tra Real Betis e Fiorentina e soprattutto al ritorno di Moise Kean: "Sarà partita vera. Credo che Palladino potrebbe far riposare ancora Kean per averlo al meglio nella supersfida di domenica con la Roma. Ma la coppia Gudmundsson-Beltran mi dà garanzie. Voglio spezzare una lancia a favore di Beltran: è uno che vorrebbero tutti gli allenatori, gioca più per la squadra che per se stesso. Lui è arrivato a Firenze con tante aspettative e per 20 milioni di euro, ma il tifoso viola non può essere deluso da lui. Mi sembra un giocatore vero. Poi mi piacerebbe vedere anche un tridente inedito, con lui, Gudmundsson e Kean. Adesso viene il bello: il Betis è una squadra tosta, con un grande allenatore con Manuel Pellegrini e giocatori forti. Nei prossimi giorni si gioca tutto".

Da ex Roma, Impallomeni ha parlato anche del momento dei giallorossi, prossimi avversari in campionato della Fiorentina: "Sono tutte in corsa. Poi la Roma non perde da 18 partite, ma la Fiorentina non perde da nove gare. Il problema della Roma di Ranieri è che ha una difesa di ferro, è difficilissimo farle gol. Poi però soffre, lo ha fatto contro il Verona più che contro l'Inter. Poi ci sarà una grande spinta da parte dell'Olimpico, tutti vorranno vendicare il 5-1 dell'andata".