IMBORGIA A RFV, Dopo il Milan morale troppo alto

L'agente di mercato Antonio Imborgia ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio": "Col Lecce, per la Fiorentina, sarà una gara difficile. A parte le prime cinque-sei squadre, tutte le altre squadre hanno valori simili. Le difficoltà ci sono sempre e la Fiorentina deve imparare ad avere equilibrio: siamo passati al fatto che qualcuno non si poteva nemmeno spogliare per entrare in campo a idolatrare tanti protagonisti. Mi è sembrato che dopo il successo del Milan ci sia stato un cambiamento di umore, troppo in positivo. I problemi c'erano prima e ci sono ora".

Pongracic può diventare un caso?

"Adesso non sta bene. Si è fatto male e stop, anche se quando ha giocato non ha fatto bene".

Come giudica le ultime scelte della dirigenza viola?

"Il mercato mi è piaciuto. Adli è un giocatore forte, così come De Gea. Poi ci sono calciatori buoni come Bove e Cataldi. Per il resto, la Fiorentina sta raggiungendo risultati importanti in relazione al valore della rosa. Ha fatto un percorso grande con una rosa discreta, ma a mio avviso priva di giocatori dominanti. Adesso si stanno iniziando a vedere calciatori di uno spessore più elevato, ma servono ancora altri innesti. Servono altri tre-quattro giocatori di personalità. In questo momento non ne vedo tanti capaci di reggere la pressione di Firenze, io conosco bene la piazza. Se il pubblico mugugna, un giocatore da Fiorentina al pallone successivo dovrebbe fare un tunnel e zittire tutti. Non credo ce ne siano tanti in grado di farlo".