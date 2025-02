Il programma odierno di Radio Firenzeviola, in diretta dalle ore 14

Radio Firenzeviola non si ferma neanche in questo weekend di campionato, in attesa che la Fiorentina torni in campo lunedì sera di nuovo contro l'Inter. Le dirette inizieranno alle ore 14 con Francesco Benvenuti e Virginia Bicchi in studio per "Firenze in campo". Dalle 16 è il turno invece del "Viola Weekend", condotto da Ludovico Mauro e Niccolò Righi.

