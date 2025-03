RFV Il pesista Fabbri deluso: "Un mio quarto posto sembra un disastro, passato da eroe a cogl... Kean? E' arrivato motivato, spero resti"

vedi letture

Il campione fiorentino di lancio del peso, Leonardo Fabbri, grande tifoso della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare dei suoi risultati stagionali e obiettivi oltre che dell'attualità viola: "Sono in vacanza e avevo proprio bisogno di staccare, non è stata una bella stagione" premette. Sul quarto posto ai Mondiali Indoor in Cina prosegue: "Per le aspettative alte anche un quarto posto mondiale sembra un disastro, ho comunque vinto un circuito importante ma poi sono emersi problemi tra il mio staff e la Federazione durante gli Europei e poi ci sono stati subito i Mondiali. Io ho fatto il massimo, pur non allenandomi nelle migliori condizioni. Ai Mondiali sono soddisfatto se non altro della mia reazione. Differenze tra outdoor e indoor? Il materiale della pedana è diverso ed io soffro molto i settori da cui si lancia che è diverso e nell'indoor con la rete di protezione faccio sempre fatica. Ma ecco più che altro non c'era una bella atmosfera per me anche se siamo professionisti e bisogna trovare sempre le motivazioni e la forza, ma io reputo il mio allenatore, Paolo del Soglio, come un secondo babbo. Ma ci riscatteremo a settembre. La reazione del tifo e le tante critiche social? Io sono un ragazzo normalissimo che la mattina si alza e fa sacrifici per i suoi obiettivi e dispiace che se fai una misura in meno ti giudica non come atleta ma come persona. Per una gara brutta passi da eroe a cog...e. Però voglio mandare un messaggio che anche quando la squadra e i giocatori sbagliano un passaggio vanno comunque sostenuti, non coccolarli ma rispettarli mi sembra il minimo".

La Fiorentina? "Avevo bisogno di staccare a livello nervoso, sono in Veneto con la mia ragazza poi andrò in Sudafrica per allenarmi. Mi trovo bene in Sudafrica perché non ci sono distrazioni ma ti alleni, mangi e dormi. Non sarò quindi al Franchi con l'Atalanta per amore della mia ragazza ma speriamo bene, a loro manca anche Retegui".

Cosa pensi di Kean? "Vedergli fare una doppietta con la Germania è stata una grande soddisfazione da quando seguo la Nazionale, dove mancava un viola dopo Toni. Kean è venuto a Firenze molto motivato, dissi che guardando l'Europeo avrà pensato che aveva buttato via una grande occasione per essere in azzurro. E spero resti".

Ascolta tutta l'intervista dal podcast