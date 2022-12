GUSTINETTI A RFV, Nico? Serviva più diplomazia

"Difficile limitare le ambizioni di un calciatore. Io da allenatore ho sempre permesso ai miei giocatori di andarsene quando si presentava la possibilità di fare un salto di qualità- questa l'opinione di Elio Gustinetti, allenatore di grande esperienza intervenuto oggi a Radio FirenzeViola parlando del futuro di Sofyan Amrabat "Certo- ha aggiunto Gustinetti- da allenatore ho sempre richiesto anche alternative a chi partiva. Amrabat è un giocatore che sta diventando sempre più importante in queste settimane in un sistema ottimo come quello del Marocco. Adesso, in questo momento, Ambrabat mi sembra sia ad un livello addirittura superiore di quello visto a Verona, anche se pure nella stagione scorsa ha fatto molto bene".

Gustinetti ha detto anche la sua sulla questione Nico Gonzalez, partito per il Mondiale e poi tornato a seguito dell'ennesimo infortunio: "Non so cosa sia successo, ma ci son tanti giocatori che si sono infortunati saltando il Mondiale. Capita purtroppo, per la gestione del caso dico che forse serviva un po' più di diplomazia. Cessione di Nico? Penso che sarebbe negativa per tutto l'ambiente".

E sull'andamento della Fiorentina: "Ci eravamo sentiti un paio di mesi fa, ad inizio ottobre, ed il morale dei viola non era al massimo. Poi, grazie anche all'entusiasmo generato dalla Conference, la squadra si è ripresa. Da qui deve ripartire. La sosta è arrivata in un momento in cui i viola stavano facendo bene ma può far bene alla squadra. Conosco bene l'ambiente toscano, ho allenato diverse squadre lì e capisco la pressione che può mettere una piazza come Firenze".