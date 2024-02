GIORDANO A RFV, Beltran riempie l'area e cuce il gioco

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Bruno Giordano a Radio FirenzeViola

L'ex giocatore laziale Bruno Giordano è intervenuto a Radio Firenzeviola a "Viola amore mio" per parlare di Fiorentina-Lazio e in particolare di attaccanti: "Sono quelli che ti risolvono la partita al primo pallone ma non tutti possono averle gli Osimhen, i Vlahovic... perché costano tanto. Gli attaccanti della Fiorentina però hanno fatto molto meno di quello che ci si aspettava, Nzola in particolare mentre Beltran è un buon prospetto ma non riempie l'area di rigore ma sa cucire il gioco ed ha qualità tecniche importanti non come punta".

Belotti? E' il classico giocatore che vive nei 16 metri, ha bisogno di rifornimenti, non inventa come Beltran. Con il gioco della Fiornetina può fare bene, magari con i rifornimenti di Biraghi, ma non può inventare lui, che invece deve trasformare in gol i rifornimenti"

Belotti-Immobile in chiave azzurra? "Può starci, con Scamacca, Retegui, Pinamonti... Sono questi che potrebbero guadagnare la convocazione. Negli ultimi 10 anni sono loro che hanno fatto un buon percorso, Immobile forse è stato più continuo. Belotti invece ha avuto un rallentamento già negli ultimi anni di Torino

Troppi 22 milioni per Beltran? "Non so se sono tanti o pochi ma io li avrei spesi per un giocatore che sa giocare a calcio ed ha qualità per fare una buona carriera. A me piace molto"

Sarri-Italiano? "Contano le società, non ho mai visto un allenatore fare gol"

Giordano alla Fiorentina? "Andai a parlare con i Pontello ma poi arrivò il Napoli e il fascino di Maradona mi convinse a cambiare. Con la Fiorentina era fissata mia figlia Valentina, poi Rocco ha giocato nella Primavera viola con Bernardeschi e Venuti"