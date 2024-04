GALBIATI A RFV, Col Genoa per i 3 punti, Coppe mai scontate

FirenzeViola.it

L'ex viola Roberto Galbiati è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Firenze in Campo" per parlare dell'attualità viola, non prima di parlare di un giocatore del Genoa che ha allenato a Borgo San Lorenzo in D, il difensore Bani: "Dovevo tenerlo una settimana, per un provino, invece era così bravo che non solo lo tenni ma lo feci giocare subito titolare. La Fiorentina però non è stata mai interessate mentre erano venute anche squadre inglesi"

Cosa pensa della partita di Plzen? "L'importante era venire via con un risultato positivo ma dovevi far vedere se non altro che avevi voglia di passare il turno, devi provare a tirare in porta almeno, così non va bene. La Fiorentina si porta dietro il problema che si trova male con le squadre schierate dietro, così anche come il Plzen. Quando ci mettono il pullman dietro andiamo in difficoltà anche se siamo superiori. Sulla carta insomma siamo superiori ma sul campo ora siamo pari. Il calcio ceco è cresciuto, in Europa non c'è più nessuno sprovveduto".

Cosa si aspetta dalla gara con il Genoa? "Bisogna capire cosa vuole Italiano perché in Europa con le Coppe ci vai solo se le vince e se ti capita una partita come mercoledì o vai ai rigori... Non è facile. Ma poi dopo il Genoa ci sono ancora tante partite e io al campionato non rinuncerei, anche per un calendario abbordabile. Se poi giovedì passo il turno faccio altre valutazioni, ma lunedì io ai tre punti non rinuncio perché se non passo il turno non mi precludo il campionato. Anche perché con il Genoa è una bella partita, ha un buon allenatore, ma te la giochi e dopo c'è la Salernitana. Lunedì non giocherei solo con le riserve".