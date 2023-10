GALBIATI A RFV, Beltran? Non va pressato. Stasera...

FirenzeViola.it

L'ex viola Roberto Galbiati, intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al Centro". Queste le sue parole su Martinez Quarta: "Quarta sta dimostrando il suo valore, meglio di così non può essere. In fase difensiva sembra che le amnesie che aveva l'anno scorso siano acqua passata, in più crea superiorità numerica nella zona di campo avversario. Si propone molto bene in avanti e crea pericoli. Si è meritato la titolarità, menomale che il Betis non ha affondato il colpo mi verrebbe da dire".

Si aspetta del turnover? "Io credo che quella di stasera sia una gara importanti. La Fiorentina punta tre obiettivi, quindi stasera non mi aspetto grandi cambiamenti. Quest'anno il girone mi sembra più impegnativo di quello dell'anno scorso".

Su Beltran: "Bisogna dargli tregua, e non assillarlo. Non gli va messa pressione. Beltran domenica ha fatto una buona partita. Sarebbe bello vederli giocare insieme ma credo che sarà difficile".