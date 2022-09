FRATI A RFV, La società poteva fare qualcosa in più

Per commentare la brutta sconfitta di ieri sera, ai microfoni di RadioFirenzeViola ha parlato Luca Frati, a lungo firma de La Nazione: "Credo che in queste ore serviranno nervi saldi e non sparare a zero sui singoli perché non conviene a nessuno. Italiano deve raccogliere più idee possibili per cercare di aggiustare questa situazione. La squadra è in confusione, ma l'avversario di domenica non è imbattibile. Non mi piace molto questa alternanza dei portieri. La società, l'ho sempre detto, poteva fare qualcosa di più sia in attacco che in difesa. Anche aver scommesso su un attaccante fermo da così tanto tempo come Jovic è stata una scelta sbagliata. Chi è il vero colpevole di questa situazione? Le colpe sono un po' di tutti, vedo grandi problemi sul gioco e sul gol che non arriva. Il quarto centrale non è Ranieri, quindi, visto che non ha giocato nemmeno ieri sera contro Quarta rotto. Barak? Per me è un buon giocatore ma a questa squadra serviva un attaccante. La società deve intervenire per confermare la fiducia al tecnico e alla squadra. I giocatori devono andare in campo motivati. Se domenica la Fiorentina fa una prestazione dignitosa, come contro la Juventus e il Napoli, riporti tranquillità. Se non vinci nemmeno in Scozia sei fuori dai giochi in Europa".